Fu di Filippo Benelli e poi di Morbidelli Ora la villa da sogno è in vendita

Una storia per sceicchi, visto che i paperoni russi sono usciti di scena, anche l’ultima villa che è finita in vendita: quella che fu prima di Filippo Benelli e poi passò a Giancarlo Morbidelli, tra Novilara e Candelara, alle spalle della città. L’annuncio che finiva sul mercato per 3,5 milioni di euro lo ha dato proprio il ‘Carlino’ attraverso un annuncio pubblicitario fatto da una agenzia immobiliare di Bologna. Non ci sono riferimenti alla proprietà, solo la descrizione dell’immobile, e quindi una fotografia dall’alto dove si vede questa grande residenza di campagna dove spicca anche la grande piscina che fece realizzare proprio Giancarlo Morbidelli. Tra le tante ville messe in vendita, è forse quella che ha veramente un collegamento con la storia motociclistica della città. Perché il primo proprietario fu Filippo Benelli e cioè lo stesso titolare della villa di viale della Repubblica oggi di proprietà della famiglia Selci.

Filippo Benelli non era... solo uno dei fratelli della fabbrica del Leoncino, perché aveva anche un consistente pacchetto di azioni della Lancia. Con la vendita della fabbrica ad Alejandro De Tomaso e con la morte dello stesso Filippo Benelli, la moglie Iole decise di cederla. Un pezzo importante della famiglia anche perché nell’ampio giardino si svolse il matrimonio-ricevimento di Paolo Benelli fondatore della Benelli Armi di Urbino ed anche la festa della della casa di moto Mba. A farsi avanti per acquistarla – si parlò al tempo di duecento milioni di lire – Giancarlo Morbidelli. Siamo negli anni Ottanta e Giancarlo Morbidelli oltre, ad avere una fabbrica di macchine per la lavorazione del legno, poi ceduta ai riminesi della Scm, stava diventando un personaggio di caratura non solo nazionale, ma anche internazionale per i successi e gli allori che stava riscuotendo proprio nelle competizioni motociclistiche. Quindi la grande casa di Novilara venne acquistata dall’erede spirituale e materiale dei Benelli. Era il periodo della ‘Pesaro da bere’, dei ricevimenti e delle feste nel periodo estivo per cui venne realizzata anche una grande piscina. La Casa? Se si potesse dividere ne uscirebbero 7 appartamenti di 100 metri quadrati. Ha anche una dependance di 100 metri quadrati per il custode e una sua cappella privata fatta erigere dai primi proprietari nella metà dell’Ottocento. E’ dotata di un’area verde di oltre 3 ettari di terreno, parte boschivo, parte con olivi e quindi un giardino che termina con una balconata che dà sul mare.

Ora gli eredi di Giancarlo Morbidelli e cioè i figli Gianni e Letizia, hanno deciso di metterla in vendita per 3,5 milioni di euro. Un’altra serranda che cala sulla ‘bella epoque’ cittadina perché poco distante da quella messa in vendita dai Morbidelli ce n’è un’altra e cioè la copsiddetta villa Berloni, altra grande residenza nobiliare di campagna che è in cerca di un amante carico di soldi. Un’altra villa in cerca d’autore, sempre alle spalle della città è la villa del ginecologo Bovicelli, ex marito dell’attuale ministro Anna Maria Bernini. Altra residenza questa che nel periodo d’oro della città aveva e godeva di grandi frequentazioni, soprattutto bolognesi, come quella di Pierrferdinando Casini. Si riusciranno a vendere quese case-gioiello che sono alle spalle della città? Domanda difficile pensando che le due ville di viale della Repubblica sono da anni ancora alla ricerca di un estimatore.

