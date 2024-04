Fucili: "Mettiamola così. Sugli episodi non siamo stati molto fortunati"

Così la vede mister Michele Fucili nel dopo partita. "Se si poteva andare al riposo sul due a zero? Certo che si poteva, ma quando si arriva a questo punto del campionato tutto pesa. Detto questo, il pareggio ci può stare e magari, considerando tutta la partita, è anche il risultato più giusto. Il primo tempo è stato a nostro favore, mentre nella ripresa possiamo dire di aver pagato la situazione precaria dovuta a infortuni e squalifiche che ci affligge in questo periodo. Chiaro che alla fine eravamo un po’ sulle gambe, com’è abbastanza naturale".

I due gol annullati?

"Beh, direi che su quei due episodi abbiamo parecchio di cui rammaricarci. Li rivedremo a mente fredda, ovviamente, ma così a botta calda a noi è parso che si sia trattato di due gol entrambi più che regolari. Certo, se li avessero convalidati la partita avrebbe assunto tutta un’altra fisionomia…".

Il presunto rigore non concesso?

"Mettiamola così: oggi sugli episodi non siamo stati per nulla fortunati. Dispiace, è ovvio, speriamo solo che la fortuna ci sorrida un po’ di più nel prosieguo. Il lato positivo, però, è la prestazione dei miei. Dal quel punto di vista non ho nulla da rimproverare: grandissimo il nostro primo tempo e se si fosse chiuso sul 2-0 non avremmo rubato nulla".

La vittoria che latita?

"La vittoria si cerca tutte le domeniche, ma è più salutare ragionare una partita per volta. Ripeto, sulla la prestazione dei miei oggi non ho assolutamente nulla da recriminare. Dovevamo fare questo tipo di prestazione e così è stato. Certo, peccato per i tre punti, ma per quello che s’è visto in campo direi che il pareggio ci può anche stare".

a.b.