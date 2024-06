"FuoriBrodetto" spopola. Via allo sconto del 20%

Oltre duemila brodetti con 1200 kg di pesce cucinato. Numeri importanti quelli registrati nella 22esima edizione del Festival del Brodetto che, lo scorso fine settimana, ha accolto sul lungomare del Lido migliaia di persone, fanesi e turisti. Appendice naturale, del primo grande evento che ha aperto la stagione estiva, sono le ‘Serate Speciali’ del Fuori Brodetto, altra iniziativa promossa da Confesercenti. "Dal 7 al 30 giugno – ha spiegato Stefano Mirisola – 21 ristoranti di Fano, tutti i giorni della settimana, proporranno menù speciali a base di brodetto, a un prezzo scontato del 20%". Si parte questa sera con l’Osteria della Peppa (331.6454088), si prosegue sabato 8 giugno dal Ristorantino da Pep cum n’a volta ( 3425054306), martedì 11 giugo è la volta de l’Osteria Pani e Pesci (3801023276), mentre mercoledì 12 giugno toccherà al ristorante La Liscia da Mr. Ori (0721.809781). Questi i ristoranti del FuoriBrodetto: Al Vecchio Doc, Caffè del Porto, Cruiser Caffè &Restaurant, Da Ciarro, Da Pep cum n’a volta, Darderi Bistrò, Da Yankee, Il Baretto, Il Borgo del Faro, Il Gattopardo, Il Giardino dei Sapori, La Perla, La Liscia da Mr.Ori, Osteria Dalla Peppa, Osteria Le Cesarine, Osteria Pani e Pesci, Ristorantino Da Santin, Tinto, Trattoria da Ugo, Vecchia Fano, Villamarina. Il calendario completo delle "Serate Speciali" è on line su www.brodettofest.com. La presentazione, ieri mattina, al Caffè del Porto, del Fuori Brodetto, è stata l’occasione per fare il bilancio del Festival che il presidente provinciale di Confesercenti Stefano Fiorelli ha definito "una grande kermesse che si inserisce a pieno titolo tra i 4-5 eventi enogastronomici nazionali". Visto il successo ottenuto, nel 2025 la Gara nazionale dei Brodetti e della Zuppe di pesce vedrà l’arrivo di chef internazionali. Tra le novità di questa edizione lo Spazio Vongole con 18mila pasti serviti. Tutte le tv hanno seguito gli eventi e Linea Bu di Rai Uno è rimasta quattro giorni a Fano per documentare il Festival: il servizio andrà in onda, domenica 15 giugno".

Anna Marchetti