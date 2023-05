Giovani band protagoniste Due giorni a tutta musica

Due giorni a ritmo di musica e un’intera piazza dedicata alle giovani band emergenti. Torna con la sua ottava edizione il Gabicce Street Contest, venerdì e sabato, nella piazza Municipio di Gabicce Mare a partire dalle 18.30. La finale, prevista per sabato, decreterà il vincitore del contest che avrà la possibilità di suonare durante una serata del cartellone estivo gabiccese, oltre a ricevere il premio economico in palio di 300 euro per il primo classificato, 200 euro per il secondo, 100 euro per il terzo e 50 euro per il quarto. I gruppi in gara si contenderanno la vittoria e ogni sera parteciperà in giuria un ospite d’onore legato al mondo della musica e della cultura.

"Questo contest è nato nove anni fa grazie alla Scuola di Musica Creobicce alla quale va il nostro sentito ringraziamento – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili Marila Girolomoni –. Con il tempo l’iniziativa è cresciuta ed è subentrato nell’organizzazione l’entusiasmo della nuova associazione Chi burdèl ad Gabèc e della Consulta dei Giovani che stanno diventando realtà molto attive sul territorio".

g.m.