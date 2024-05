Giovani democratici e Pd organizzano un confronto pubblico

Incontro elettorale targato Giovani democratici e Partito democratico, nel tardo pomeriggio di oggi, per la coalizione di centrosinistra “La città che verrà“, a sostegno di Federico Scaramucci. L’appuntamento è per le ore 18,30 nella Sala degli incisori del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica), con l’iniziativa “Il coraggio di cambiare. Le nuove generazioni per la città che verrà“. Relatori dell’evento saranno Lorenzo Ugolini, candidato al Consiglio comunale di Urbino con la lista del Pd e membro del gruppo cittadino dei Giovani democratici, il candidato sindaco Scaramucci e Paolo Romano, ventottenne consigliere regionale della Lombardia in quota al Pd.