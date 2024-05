Girolomoni cala i suoi assi: "In pole la prevenzione"

Presentata giovedì sera, al Teatro Astra, la lista civica di centrosinistra "Insieme per Gabicce Mare" a sostegno della candidata sindaca Marila Girolomoni, 38 anni, vicesindaco dell’uscente Domenico Pascuzzi e, soprattutto, gabiccese doc. "La lista è composta da persone motivate e determinate che vogliono mettersi in gioco per fare la differenza per la nostra comunità" ha spiegato la candidata Marila Girolomoni: Martina Arduini, gabiccese, 25 anni, laureata in giurisprudenza e praticante in uno studio legale; Rossana Biagioni, 60 anni, gabiccese di adozione che negli ultimi dieci anni ha svolto attività amministrativa alternando incarichi di Presidente del Consiglio Comunale e in qualità di assessora; Filippo Calcagnini, 41 anni, gabiccese, imprenditore; Angela Cavaccini, 45 anni, vive a Gabicce da circa 20 anni, dottore commercialista responsabile Confesercenti per la sede di Gabicce Mare; Roberta Fabbri, gabiccese, 49 anni, professoressa nella scuola secondaria di Gabicce Mare e attualmente presidente del Consiglio Comunale; Raffaella Gerboni, gabiccese, 49 anni, imprenditrice, già consigliere comunale nella giunta Pascuzzi; Beatrice Grasselli, bolognese trasferita a Gabicce, 45 anni, per molti anni assessore all’ambiente del comune di Casalecchio di Reno e nel comune di San Lazzaro di Savena; Silvia Pierini, 41 anni, avvocato in diritto penale e di famiglia che vive a Gabicce Mare dal 2017; Roberto Reggiani, gabiccese, 52 anni, ha ricoperto il ruolo di assessore per l’amministrazione Pascuzzi con deleghe allo sport e al demanio; Matteo Sanchioni, gabiccese, 27 anni e due lauree in Scienze Politiche presso la Luiss di Roma, consigliere nella giunta Pascuzzi e Vice Presidente del Parco Naturale del Monte San Bartolo; Alessandro Vercesi, 39 anni, gabiccese d’adozione , vive a Gabicce da 5 anni, laureato in giurisprudenza e Master in Parlamento e Politiche Pubbliche, è consulente attività legislativa per la Camera dei Deputati e per aziende ed enti del territorio; Michele Zavagnini, gabiccese dalla nascita e di madre svedese, 41 anni, lavora per un’agenzia di comunicazione del territorio dove si occupa di pubbliche relazioni e coordinamento progetti. "L’educazione è il tema più importante per la nostra lista – ha spiegato la candidata Girolomoni –, assieme a quello della prevenzione e tutela del territorio. Inoltre, il turismo rappresenta l’economia del paese".

Alessio Zaffini