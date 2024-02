Grandi nomi alla Rebel house: arriva Tricarico

Da Finaz a Tricarico e De Rubertis e poi Massimo Manzi, Galoni e gi Animaux Formidables: è estremamente ricco il programma per marzo e aprile di Rebel House, la casa culturale di Pergola nello storico palazzo Mattei Baldini, guidata dai direttori artistici Mattia Priori e Serena Pierfranceschi. Prima tappa sabato 2 marzo (dalle 21,15) con Alessandro Finazzo, "Finaz", vincitore nel 2015 del premio MEI come miglior chitarrista italiano e coautore, un anno dopo, del brano ‘Ora o mai più’ cantato a Sanremo da Dolcenera. Momento da non perdere quello del 9 marzo, quando sul palco di Rebel House arriveranno Francesco Tricarico, poeta metropolitano del terzo millennio e Gianluca De Rubertis (quest’ultimo già ospite all’inizio della stagione 2023, che farà ascoltare i suoi inediti ‘Il concetto di virtù’, interpretato insieme a Dente, e ‘Pellicano ed Eterno Rosso’, oltre a vestire i panni del luogotenente di Tricarico come suo accompagnatore al piano). Così com’era evidente agli esordi nel 2000, con il tormentone ‘Io sono Francesco’, Tricarico con le sue canzoni e parole continua a esprimere una poetica lucida quanto amara. La terza tappa sarà dedicata al jazz, con l’esibizione di Massimo Manzi, batterista di Senigallia con uno stile personale e versatile, esponente della band jazz-rock marchigiana Agorà e della Big Band Marche Jazz Orchestra. Ha all’attivo la partecipazione a oltre 200 album, tra i quali quelli composti insieme alla MJO con illustri solisti fra i quali Paolo Fresu. Di spessore anche il quarto appuntamento, del 6 aprile, quando a Rebel House arriverà il cantautore Galoni; e il quinto, con gli Animaux Formidables: il duo ‘garage-fuzz-noise’, che è stato parte del cast di X Factor 2023 nel roster team di Morgan.

Sandro Franceschetti