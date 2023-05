Grandine e pioggia seminano danni Paura per una donna incinta: salvata

Colpo di coda dell’inverno nell’entroterra, in particolare tra Cartoceto e Colli al Metauro, dove una forte grandinata ha provocato smottamenti, allagamenti e il blocco della circolazione lungo la strada Flaminia. La trafficata arteria, invasa da uno smottamento, lungo i curvoni subito dopo il centro abitato di Tavernelle, è stata chiusa al traffico per alcune ore, a partire dalle 16 (i dettagli nell’articolo qua sotto). I nuvoloni scuri, che incombevano dal mattino, hanno innescato forti precipitazioni, che sono sfociate nella violenta grandinata. Palline di ghiaccio grandi come chicchi d’uva hanno devastato le piantagioni, allarmando chi si trovava per strada, costretto a trovare un riparo di fortuna.

Momenti di grande paura a Colli al Metauro, in campagna, per una donna al sesto mese di gravidanza rimasta bloccata in casa dagli allagamenti: a metterla in salvo sono stati i vigili del fuoco e la polizia locale.

Anche gli automobilisti hanno vissuto un butto quarto d’ora, rifugiandosi sotto i ponti per evitare danni. Suggestivo lo scenario, tipicamente invernale, con le strade ricoperte da un fitto manto bianco che somigliava a neve.

Nelle campagne di Cartoceto e di Colli al Metauro si sono registrati allagamenti e alcune colture distrutte dalla grandine, ma è nella zona di Tavernelle di Serrungarina che ci sono state le maggiori criticità. Alcune piante sono state abbattute dal vento e sono precipitate sulle strade, oltre a diverse frane provocate dall’intensa pioggia.

Il sindaco, Pietro Briganti, in accordo con la prefettura, ha coordinato alcune operazioni di intervento di concerto con polizia locale e vigili del fuoco.

Tutto il territorio del Comune è stato colpito, da Montemaggiore a Calcinelli fino a Serrungarina, in particolare nelle zone in cui insiste molta vegetazione ai margini delle strada.

"Stiamo verificando la viabilità su diverse strade provinciali – ha spiegato il primo cittadino - e siamo intervenuti in diverse occasioni, per liberare gli accessi alle abitazioni di campagna. Ho dispiegato uomini e mezzi, tra vigli urbani e funzionari dell’ufficio tecnico, per gestire le varie emergenze con tempestività". Meno critica la situazione a Cartoceto, dove il sindaco, Enrico Rossi, ha monitorato per tutta la giornata la situazione, ricevendo alcune segnalazioni di allagamenti nelle zone di campagna, ma non ha registrato alcun problema alla viabilità.

Lo ha confermato anche la polizia locale, che ha controllato fino a sera gli snodi di maggiore traffico.

Marco D’Errico