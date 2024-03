Grave dopo schianto contro i ponteggi

E’ ricoverato in prognosi riservata, al Santa Croce di Fano, un 41enne di Pesaro, M.M., che ieri si è schiantato contro una impalcatura in via Canale.

Il centauro viaggiava in sella al suo scooter Aprilia 500 di cilindrata, direzione porto verso la stazione dei treni, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Pesaro, ha allargato la curva che c’è subito dopo il sottopasso (foto), ed è andato sbattere contro dei ponteggi, sulla sua destra. Intervenuto subito il 118.