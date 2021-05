Pesaro, 21 maggio 2021 - Sposi e spose festeggiano: dal 15 giugno saranno consentiti i matrimoni e feste annesse, anche al chiuso. Gli invitati dovranno avere il green pass, ovvero un certificato verde che testimonia l’avvenuta vaccinazione, di guarigione o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Ma la vera svolta, per il settore del wedding, martoriato dalle chiusure legate al Covid, sta nel fatto che, da oggi, basterà aver fatto anche soltanto la prima dose di vaccino per poter partecipare al ricevimento. Ancora allo studio, invece, il numero massimo degli invitati, sul quale il governo, non si è ancora pronunciato.

Gli organizzatori dovranno individuare anche un "Covid Manager", che dovrà verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e lavoratori. Inoltre, l’elenco dei partecipanti dovrà essere conservato per 14 giorni, in caso si dovessero verificare positività tra gli ospiti o fra il personale. Ma una cosa è certa: da quando l’esecutivo ha emanato il decreto Riaperture, stabilendo una data certa per la ripartenza, le location della provincia hanno già ricevuto diverse conferme anche da parte di coloro che erano in forse. Altri, probabilmente, lo faranno nei prossimi giorni.

"Siamo contenti di ripartire, ora finalmente c’è una data certa – interviene Arianna Ranocchi, titolare di Villa Matarazzo a Gradara –: per quest’anno abbiamo in programma già 25 matrimoni confermati. Da luglio a settembre saremo pieni di ricevimenti in tutti i fine settimana.Il primo si terrà il 19 giugno ed è stato spostato a pranzo, proprio per via del coprifuoco che sarà ancora vigente. Stiamo cercando di organizzarci al meglio, anche con il nostro responsabile banchetti Samuele Filippini, che lavora con noi da diversi anni. Lavoreremo nel pieno rispetto delle regole: i tavoli saranno distanziati e gli spazi sono ampi, tali da consentire di evitare qualsiasi tipo di assembramenti".

Regole anche per musica e ballo nel corso del ricevimento. I gruppi musicali – in assenza di barriere anti droplet sui microfoni – dovranno distanziarsi di almeno tre metri dal pubblico. Il ballo sarà consentito solo all’aperto e ogni invitato dovrà avere 1,2 metri quadrati a disposizione. I balli in spazi al chiuso sono permessi solo in zona bianca. "Finalmente possiamo ripartire anche con i matrimoni – commenta Carlotta Maria Piccinetti, titolare dell’omonima Villa in località San Biagio di Fano –, abbiamo già ricevuto delle mail con richieste di conferma. Ne avevamo in programma 15 per quest’anno. Quelli di agosto li stanno confermando quasi tutti, per settembre saremo pieni, mentre alcuni di luglio sono ancora in stand-by. Ne abbiamo uno in programma anche per i primi di ottobre, quindi speriamo in una stagione bella e prolungata. Ben venga anche il green pass, con la possibilità di partecipare ai ricevimenti anche soltanto con la prima dose di vaccino. Siamo contenti di riaccogliere i nostri ospiti".

Punterà, invece, più sull’accoglienza turistica, l’hotel Villa Cattani Stuart di Trebbiantico, che per quest’anno non ha ricevimenti in programma: "Per quel che riguarda il discorso del weedding, ci auguriamo di recuperare a settembre o comunque nel 2022, poiché abbiamo già tante richieste – spiega Alessandro Tommassini, titolare della prestigiosa struttura –. Ci attendiamo di lavorare molto, invece, con l’hotel. Abbiamo già prenotazioni per l’estate: verranno turisti ad agosto soprattutto dall’Europa, per questo mese siamo quasi al completo e poi stanno prenotando in tanti anche per i weekend. All’interno di Villa Cattani, oltre al totale restauro degli affreschi, abbiamo creato anche un percorso bike di due chilometri percorribile in bici o a piedi, poi al mattino ci sarà il risveglio muscolare e abbiamo un nutrizionista a disposizione per informare gli ospiti sugli ingredienti che utilizziamo per la nostra colazione. Siamo contenti di ripartire, la campagna vaccinale sta sicuramente aiutando. A fine giugno, potremo dare una lettura più veritiera sulla stagione".