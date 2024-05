Maschi e femmine vestiti uguali: grembiulini azzurri per tutti alle elementari

Gabicce (Pesaro Urbino), 11 maggio 2024 – La svolta è stata annunciata in una riunione con gli insegnanti delle elementari. Niente più blu e rosa. Ma solo azzurro. Per tutti i grembiulini. Per bambini e bambine. E’ quanto è stato anticipato agli insegnanti dell’istituto comprensivo ’Lanfranco’, proprio prima di comunicarlo ai genitori degli alunni. Il provvedimento, secondo fonti ben informate, ancora da adottare ufficialmente, sarebbe stato anticipato ai professori e riguarderebbe esclusivamente le prime elementari a partire dal prossimo anno scolastico.

Tutto invece resterebbe com’è per le altre classi, dove rimarrebbe la solita distinzione tra blu e rosa già in corso. In sostanza: le prime cambierebbero dal prossimo anno scolastico, cioè tutti con grembiulino azzurro, dalla seconda in poi tutto rimane com’è già ora. Lunedì dovrebbe poi esserci un’altra riunione dove saranno mostrati ulteriori dettagli. La novità sarebbe già stata indicata anche ai genitori. Nell’ultima riunione con i professori, però, non sono mancati coloro che hanno mostrato il proprio dissenso. La scelta del colore azzurro unico per tutti sarebbe stata motivata perché "contro la discriminazione di genere".

E’ comunque noto che già in molte scuole è in vigore il provvedimento del grembiulino di colore uguale per tutti i bambini. E proprio l’azzurro, anche fuori della provincia di Pesaro e Urbino, è la tinta più utilizzata nelle scuole primarie. Ovvio che l’annunciata novità non è passata del tutto inosservata. E, tra i professori, c’è chi ha manifestatamente dimostrato contrarietà, preferendo la distinzione attuale tra il blu e il rosa, il primo per i bambini e il secondo per le bambine che frequentano la scuola. Colori che poi variano a seconda delle tradizioni già in uso negli istituti scolastici.

Come dimenticarsi del nero e bianco che hanno contraddistinto per anni le elementari? Un ricordo su tutti. Quello legato alle scuole ’Carducci’ e al vecchio (e leggendario) ’Perticari’. I bambini e le bambine del ’Carducci’ vestivano con grembiuli neri e bianchi, mentre al ’Perticari’ il bianco restava per le alunne e il blu sostituiva il nero negli alunni. Variava la decorazione: il fiocco rosa per le bambine e quello blu per i maschietti, quando non era il colletto bianco a togliere l’imbarazzo, a volte in entrambi i casi.

Lunedì, al ’Lanfranco’, si terrà un’altra riunione. Anche se quella della scuola non è affatto una novità in assoluto ma è già decollata in altre. Ora la parola passa a insegnanti e genitori.