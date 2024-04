Guerra mondiale: rischi e geopolitica

"Geopolitica, tendenze storiche e rischi di guerra mondiale". Se ne parlerà questo pomeriggio, alle 17.30, alla Mediateca Montanari, per iniziativa dell’Anpi Fano. Ospite dell’incontro lo storico e ricercatore universitario Emiliano Alessandroni, mentre presenterà Francesca Boria, la presidente della sezione fanese dell’Anpi Leda Antinori. L’appuntamento rientra nelle iniziative per la celebrazione del 25 aprile, festa nazionale per la liberazione dell’Italia del nazi-fascismo. Ricorrenza di cui, in questi giorni, si parla ripetutamente dopo lo stop della Rai al monologo di Antonio Scurati proprio sul 25 aprile, poi letto integralmente dalla conduttrice del programma di Rai3 "CheSarà" Serena Bortone.