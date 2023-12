"I cinquanta posti letto non ve li tocca nessuno"

"I 50 posti letto non ve li tocca nessuno, sono di Fano". L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha cercato di tranquillizzare sui 50 posti durante il consiglio comunale monotematico di ieri pomeriggio al quale hanno partecipato gli assessori regionali e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Basta denigrare la sanità regionale – ha proseguito Saltamartini – quando il Ministero della Salute ci ha riconosciuto 11 milioni di euro aggiuntivi perché siamo tra le 5 migliori Regione d’Italia insieme a Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche". Poi gli assessori regionali hanno elencato gli investimenti in corso sul Santa Croce: 25milioni sulla palazzina dell’emergenza-urgenza, 7 milioni per l’hospice pediatrico, una nuova risonanza da 1, 2 milioni di euro, una nuova rx e una mammografia e i nuovi bandi per l’assunzione dei medici. L’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha ribadito che "le nuove palazzine dell’emergenza-urgenza non nascondono alcuna volontà di chiusura del Santa Croce ma una idea di sanità che non deve lasciare indietro nessuno". Per l’assessore Baldelli anche Fano avrà la sua nuova struttura sanitaria: dopo la palazzina dell’emergenza-urgenza e dell’hospice "ci impegneremo a riedificare la palazzina B perché Fano e le sue vallate abbiano un ospedale adeguato".

an. mar.