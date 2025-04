I francesi ospiti delle seconde

Gli alunni delle classi seconde dell’Istituto comprensivo Anna Frank di Sassocorvaro-Auditore hanno avuto l’occasione impagabile di ospitare dei ragazzi francesi provenienti dal collège Georges Brassens di Le Rheu nell’ambito di un progetto di gemellaggio ricco di attività e proposte.

Durante la settimana dal 1 al 7 marzo i gemelli francesi e i loro insegnanti sono stati accolti a scuola e nelle famiglie, hanno partecipato a due cacce al tesoro a scuola e nel comune di Montecalvo dove hanno anche incontrato il sindaco Daniela Paganelli, e hanno visitato Urbino e Verona.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro congiunto della nostra professoressa di francese Paola Mulazzani e della professoressa Rozenn Carré. Per tutti i ragazzi è stata un’esperienza molto educativa e ora i nostri non vedono l’ora di concluderla in Francia in ottobre.

La classe 2ªB