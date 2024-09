I numeri del commercio: "Aumentano i negozi"

"I primi 7 mesi dell’anno mostrano lo stato di buona salute del tessuto economico del territorio". Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Francesca Frenquellucci, dati alla mano, osservano una crescita nel numero di nuove attività economiche battezzate nel territorio pesarese.

Il totale dei primi 7 mesi 2024 indica un bilancio positivo: 55 tra nuove attività e rinnovi di gestione contro 16 chiusure. "Nel dettaglio – spiega Frenquellucci – gli esercizi di vicinato ( i negozi di abbigliamento, merceria, scarpe e accessori ad esempio), dall’1 gennaio al 31 luglio, hanno registrato 19 nuove aperture, 7 subingressi (cioè i cambi di gestione delle stesse) e 8 cessazioni nella zona del centro storico.

Numeri positivi anche al mare, dove sono state 4 le aperture, 2 i subingressi e 1 le cessazioni, e nel resto della città che ha contato 12 aperture, 11 subingressi e 7 chiusure".

Secondo l’amministrazione comunale "sono in crescita i numeri dei pubblici esercizi - locali di somministrazione di alimenti e bevande (no tabacchi, no asporto - nel territorio comunale. Nel 2024, nel centro storico, tra le nuove gestioni (4) e i nuovi ingressi (4) hanno “aperto” 8 attività; 2 le cessazioni. Nella zona mare ci sono stati 9 cambi di gestione e 1 cessazione (nessuna apertura); nel resto della città 8 aperture e 11 subingressi, 4 le chiusure. Per un totale di 36 tra aperture e nuovi ingressi e 7 chiusure registrate nei primi 7 mesi dell’anno in corso.

Nel triennio 2021-2023 ci sono state 165 aperture e 149 cessazioni.

Da registrare, da gennaio a luglio 2024, anche l’apertura di 2 nuove medie strutture, di 8 noleggi di veicoli e di 13 tra parrucchierie, negozi di estetica e tatuaggi. Buono anche l’andamento del mercato cittadino del martedì che segna 18 subentri e in quello della (Stra)domenica con 12 subentri e 1 chiusura".

Secondo gli amministratori ad agevolare il trend positivo ha contribuito "il traino di Pesaro Capitale – dicono –. E’ molto importante rilevare questi dati visto che il momento sociale non sia dei migliori". Quella dell’amministrazione "è una prima fotografia dello stato di buona salute del tessuto economico del territorio– concludono Biancani e Frenquellucci –. Il periodo considerato è limitato nel tempo, ma significativo: ci fa ben sperare nel proseguo di un andamento positivo, spinto da scelte strategiche messe in campo dall’amministrazione comunali".