I ragazzi del Mengaroni armati di sacchetti raccolgono i rifiuti

"Facciamo del nostro meglio", uno slogan che insegna a rispettare la natura: in occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, gli alunni delle classi prime del Liceo Artistico Mengaroni, in collaborazione con la sezione pesarese di Legambiente "Il Ragusello", muniti di guanti e sacchi per la differenziata, hanno ripulito alcuni spazi scolastici ed extrascolastici, liberandoli da rifiuti plastici, cartacei e naturali. Con Legambiente, gli allievi hanno affrontato i temi dell’economia circolare con particolare riferimento all’utilizzo dei rifiuti come materia prima; in un secondo momento è stato poi affrontato il tema dell’inquinamento marino: quest’ultimo è stato presentato agli allievi attraverso un filmato realizzato da Legambiente. Il video illustra i danni provocati da alcuni rifiuti comuni, come la plastica, o i cosiddetti rifiuti "silenziosi", come i mozziconi di sigaretta, presenti nel nostro territorio in quantità molto elevate e con un volume stimato a livello nazionale in 4 miliardi di unità ogni anno. La visione del filmato è stata seguita da un dibattito partecipato e dalla formulazione di proposte da parte dei giovani per migliorare la vivibilità del nostro mare. Di grande interesse da parte degli studenti, inoltre, anche il tema dell’inquinamento a causa dei materiali plastici e dei conseguenti danni sull’ambiente.

Alessio Zaffini