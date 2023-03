I vent’anni della Tecnoplast di Pesaro: fatturato boom e assunzioni. "Crediamo nel territorio"

I vent’anni della Tecnoplast Fatturato boom e assunzioni "Crediamo nel territorio"

Un grande festa a villa Cattani Stuart per celebrare i 20 anni della sua azienda, la Tecnoplast. Duecento invitati tanti anche dalla Germania, i suoi subfornitori, quindi i clienti sparsi per tutto il Paese. Perché Enzo Cammillini, 53 anni, uno degli imprenditori emergenti del panorama industriale locale, doveva festeggiare anche un altro risultato: nel giro di due anni ha più che raddoppiato il fatturato con la sua azienda che produce infissi in alluminio e Pvc. La Tecnoplast ha chiuso il 2022 con 70 milioni di fatturato. Conosciuto nel mondo del calcio, prima con il San Martino e poi come sponsor della Vis, Enzo Cammillini è poi finito sotto i riflettori quando un paio di anni fa ha acquistato il capannone della Berloni cucine a Chiusa di Ginestreto: "era un passo fondamentale per la nostra crescita perché avevamo assolutamente bisogno di spazio", dice questo imprenditore. Che nell’ambito cittadino ha fatto anche un secondo salto-notorietà andando ad acquistare da una famiglia riminese l’hotel Sporting in via Nazario Sauro, fronte mare. "Cosa ci farò? Esattamente ancora non lo so perché ci stiamo confrontando con l’amministrazione. Vediamno perché stiamo ragionando con i tecnici". Fermo restando un punto: l’ultimo piano diventerà la sua residenza e...