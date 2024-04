Il ’Bosco che cammina’ arriva in centro

Arriva nel cuore del centro storico il progetto "Bosco che cammina", ideato dal consigliere comunale Michele Gambini e dall’architetto Olga Moskvina, con la direzione artistica di Sergio Paladino per narrare "La Natura della Cultura" di Pesaro 2024. Un bosco itinerante formato da cento alberi, pensato per attraversare le vie della città prima di posizionarsi definitamente negli spazi esterni dell’istituto Santa Marta. Dal 20 aprile, alberi e arbusti, collocati in grandi vasi di canapa, occuperanno infatti una parte di piazza del Popolo e dopo due settimane, lungo un percorso a tappe, raggiungeranno la destinazione finale. Per permettere lo spostamento delle piante, per il 20 aprile è stata disposta una ordinanza per divieto di sosta per 12 stalli di via della Liberazione, dalle ore 8 alle ore 15 e sempre per lo stesso giorno sarà sospesa la circolazione (esclusivamente nel momento del passaggio del corteo, nelle fasce orarie 10.30-11.45, 13 -15.30) in piazzale Cinelli, via Oberdan, piazzale Lazzarini, via Branca e piazza del Popolo.