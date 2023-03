Il cimitero di Tavullia avrà 635 loculi in più Presto riaprirà il blocco L

Tre buone nuove per il cimitero di Tavullia. La prossima settimana il Comune metterà mano, al padiglione chiuso al pubblico per via di smottamenti“, il blocco L“: "A partire saranno i lavori di consolidamento – dice il sindaco Francesca Paolucci – al “blocco L“, oggi inaccessibile. Risistemare costerà circa 70mila euro: l’intervento è stato finanziato dalla Regione e consentirà la riapertura dell’area". Secondo? L’amministrazione comunale di concerto con Aspes, che gestisce i servizi cimiteriali amplierà il cimitero del capoluogo (foto) per venire incontro alle esigenze della comunità. "La società – continua Paolucci – ha pronto il progetto esecutivo che prevede la realizzazione di 635 loculi e 312 cinerariossari".

L’investimento per la realizzazione dell’opera è a carico di Aspes, mentre l’amministrazione si occuperà delle opere di urbanizzazione per circa mezzo milione di euro. "L’obiettivo – osserva Paolucci – è di partire con il primo stralcio dei lavori entro il 2023". Terza e ultima buona nuova? "Dalla Regione abbiamo avuto i 160mila euro necessari a fare il progetto di consolidamento e la messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il versante lato valle del cimitero di Tavullia (capoluogo)". Fatto il progetto "sarà più facile ottenere i fondi (dallo Stato o dalla Regione) necessari a fare i lavori di risanamento – conclude Paolucci– stimati in 1milione e 600mila euro".

s.v.r.