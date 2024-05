"Monte Catria Extreme Trail". Domenica si corre la 3ª edizione

Torna domenica 12 maggio il Monte Catria Extreme Trail. L’appuntamento di Serra Sant’Abbondio, con sole 3 edizioni alle spalle, è già considerato una pietra miliare dell’attività offroad tant’è vero che è nell’orbita dell’Itra e fornisce punti essenziali per la qualificazione all’Ultra Trail du Mont Blanc. Il percorso principale, sulla distanza di 54 km per 4.200 metri, ne darà tre a tutti coloro che lo completeranno, quello medio di 30 km per 2.100 metri due, quello di 16 km per 1.000 metri uno. Come si vede dai dislivelli, si tratta di competizioni impegnative, per veri camosci della corsa, con passaggi anche con supporto di corda, ma che sanno regalare panorami indimenticabili ed emozioni profonde. La partenza della gara lunga verrà data ancora con le luci notturne, alle 5.30 davanti al Palazzo Comunale. Alle 9 il via al percorso medio, alle 9.20 il corto. Gli organizzatori quest’anno hanno previsto un "upgrade" con l’allestimento in parallelo dell’evento collaterale "Sport per la mente": un grande villaggio espositivo che durante la gara proporrà escursioni guidate con guide ambientali "Cucco Valley" e "Zambotrekking", uno stand gastronomicon con prodotti locali curato dalla Pro Loco, visite guidate all’Ecomuseo della Civiltà Appenninica Umbro-Marchigiana, al borgo di Serra Sant’Abbondio, alla cripta paleocristiana di San Biagio, alla Chiesola della Canale e al Monastero di Fonte Avellana. Info: www.montecatriaextremetrail.it