Il forum con il ministro Rigenerare e abitare: la sfida di Mauro Bosco

"Cultura dell’abitare, recupero dei centri storici e valorizzazione del patrimonio edilizio investendo nella qualità, nella funzionalità e nella bellezza e pensando all’uomo e alla donna che hanno vissuto e che andranno a vivere quegli ambienti".

Questo il pensiero di Mauro Bosco presidente di Mati Group e della Vis Pesaro e imprenditore nel settore edilizio e non solo, che lo ha spinto a organizzare il forum nazionale di questa mattina dalle 9,30 nella sala della Prefettura alla presenza, tra gli altri, del ministro Sangiuliano. Un tema nazionale ma che tocca da vicino Pesaro, città dove Mati group ha deciso di investire con il presidente Bosco partendo dal calcio, con la Vis Pesaro e la cittadella dello sport di Villa Fastiggi realizzata in Project financing, e con i restauri in essere del complesso immobiliare Mazza-Giordani, esempio di rigenerazione ‘’green’’ e dell’edificio dell’ex hotel Lido, per rilanciare, rinnovandolo, il distretto turistico-ricettivo della città. Un tema caro a Bosco, che è anche presidente del centro studi Mati Group, per "proteggere e valorizzare l’identità dei luoghi e la loro memoria. Rigenerare significa avere rispetto dei luoghi e rigenerarli tenendo conto dell’umanità che li ha vissuto e della cultura locale. Investimenti che significano slancio economico e tutela sociale". Gaetano Coraggio, direttore scientifico del Centro Studi della Mati Group, anticipa tre temi del confronto di oggi con il ministro: "Sostenibilità, efficienza energetica e salubrità sono i cardini dello sviluppo urbanistico e sono una sfida perché chi investe lo deve fare seguendo principi etici e di evoluzione tecnologica".

Ieri mattina è stata inaugurata la nuova sede pesarese in via Barignani, di fronte ai luoghi che ospitavano la storica Taverna dei Giordani. Erano presenti oltre a Bosco e a tecnici del suo gruppo e di settore, anche il vice sindaco Daniele Vimini, il collaboratore del sindaco Massimiliano Amadori, il presidente del Consorzio del basket Franco Arceci e il direttore marketing della Vis Pesaro Guerrino Amadori.

"L’inaugurazione della sede di Mati Group a Pesaro – ha spiegato Bosco ieri – è un momento molto importante per la mia azienda, da una parte rappresenta un piccolo traguardo, un obiettivo raggiunto, come Mati group siamo già attivi da alcuni anni in questo territorio, stiamo portando avanti una serie di progetti e di investimenti in vari comparti, dal residenziale, al turistico ricettivo al settore sportivo. Questa apertura conferma e rafforza il nostro rapporto con la città e la volontà di essere considerati una realtà presente ed inserita nel tessuto socio economico di Pesaro. Dall’altro lato l’inaugurazione di oggi è un punto di partenza, la nostra volontà è continuare a investire qui a Pesaro e contribuire al progresso e allo sviluppo economico di questa città realizzando quelle che chiamiamo le costruzioni evolute, ovvero che si realizzano secondo principi imprenditoriali di etica e responsabilità".

Davide Eusebi