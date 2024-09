Il Fosso vuole stupire . Ma le assenze pesano

Turno casalingo contro il Termoli per il Fossombrone. Nelle prime due partite di questa nuova stagione i molisani hanno ottenuto 4 punti grazie al successo nell’esordio sul campo del Notaresco (0-2 in gol Barone e Cancello) e il pareggio casalingo al ‘Cannarsa’ (1 a 1) contro l’Aquila. Una partita, quella di sette giorni fa, definita emozionante, soprattutto nel finale, con l’assalto aquilano per ottenere il pareggio dopo il gol iniziale dei padroni di casa ad opera di Barone (il Condor) su calcio di rigore. Una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto e che ha visto un Termoli in salute. Per oggi i molisani non avranno in panchina l’allenatore Massimo Carnevale espulso domenica scorsa all’83 dal contestato arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce. "Terza di campionato contro una squadra forte fisicamente, ben allenata e con ottime individualità – dice il direttore generale dei metaurensi. Marco Meschini –. Dovremo essere bravi a capire i momenti della partita e a dare il massimo cercando di vincere ogni duello". L’allenatore del Fossombrone Michele Fucili così presenta la partita: "Affrontiamo un Termoli che è partito molto bene in campionato, ha una squadra molto arcigna, esperta soprattutto nel reparto difensivo, quadrata a centrocampo e anche in attacco è molto temibile, quindi per noi sarà una partita complicata, comunque veniamo da un buon inizio e davanti ai nostri tifosi cercheremo di dare il massimo per allungare la striscia positiva e cercare di aggiungere ancora punti alla classifica. Purtroppo anche questa appena trascorsa è stata una settimana un po’ travagliata, abbiamo perso altri giocatori, saranno assenti sicuri Broso, Fraternali e non sappiamo se riusciremo a recuperare almeno parzialmente Kyeremateng. In più abbiamo acciaccati Procacci e Riccardo Pandolfi, valuteremo nella rifinitura se portarli almeno in panchina, quindi infermeria molto piena e dopo due partite è la nota negativa di questo inizio di stagione, però dobbiamo coglierla come opportunità per vedere altri ragazzi che fanno parte della rosa e quindi non è assolutamente un alibi".

Così in campo (ore 15)

Fossombrone (4-3-3): Bianchini; Bianchi, Camilloni, Urso, Giunchetti; Conti, Amerighi, Bucchi; Pandolfi Leonardo., Casolla, Podrini. A disp.: Amici, Tamburini, Torri, Famara, Roberti, Procacci, Satalino, Pandolfi R., Kyeremateng. All. Michele Fucili.

Termoli (4-4-2): Palombo; Hutsol, Mariani, Sicignano. Galdean, Tribelli, Cannavaro, Barchi, Tracchia, Piccioni, Barone. A disposizione: Pizzella, Allegretti, Santese, Galdo, Di Lorenzo, Colarelli, Cancello, Capone, Maydana. All: Carnevale (squalificato).

Arbitro: Andrea Paccagnella di Bologna

Amedeo Pisciolini