Il Fossombrone in missione al Bianchelli. Obiettivo punti

Al Fossombrone per mettere in cassaforte la salvezza mancano ancora qualche punto, magari da conquistare oggi, anche se la trasferta al Bianchelli di Senigallia si preannuncia difficile. "Una sfida dal sapore antico, quella contro gli adriatici - ricorda da Fossombrone Francesco Tramontana da sempre vicino alla società. - Una sfida le cui origini risalgono ad inizio anni ’60 quando l’allenatore del Fossombrone era Tombesi ed in squadra c’erano, in mezzo ai vari Vitali, Nardini, Anniballi, Pinghera, i forsempronesi purosangue Armando Ciaschini, Roberto Agostinucci, Fulvio Luzi, Mario Ferri e Lanfranco Luzi. Parliamo di un calcio di ormai 60 anni fa, altra epoca ed altri protagonisti, anche se la nostra squadra ha storicamente trovato a Senigallia sempre avversari difficili ed un campo ostico. Senigallia trasferta perennemente difficile, eppure proprio il ‘Bianchelli’ evoca dolci ricordi recenti, vedasi lo spareggio per salire in ‘Promozione’ vinto ai rigori contro il Castelplanio nel maggio 1992 o le due Coppe Italia vinte nel 2020 e nel 2022 proprio a Senigallia contro Porto d’Ascoli ed Atletico Ascoli. Tra l’altro, la gara di domani sarà l’occasione di rivivere una sfida tra due squadre che nel campionato 2021/2022 diedero vita ad un appassionante duello che alla fine vide la Vigor vincere il campionato e salire in serie ‘D’, campionato che la Vigor sta ora onorando alla grande, vedi il secondo posto nella scorsa stagione e l’importante campionato attuale. All’andata vinse il Fossombrone per uno a zero, nonostante una formazione rimaneggiata". Passando ad ora alla vigilia del match mister Michele Fucili così si esprime: "Una partita molto importante, affrontiamo una squadra molto forte e che ha tante soluzioni e soprattutto nel suo momento di forma migliore e di fronte al suo pubblico. Per noi sarà un’altra gara difficile come sono state le ultime avendo affrontato le prime della classe e quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare ancora una volta di stringere i denti e cercare di ottenere il massimo. Dal punto di vista dell’organico non è che avremo grossi miglioramenti, anzi allo squalificato Conti si è aggiunto sempre per squalifica Fraternali, oltre agli infortunati Pagliari e Casolla per Germinale vedremo fino all’ultimo se sarà recuperabile almeno per la panchina".

Cosi in campo. Vigor Senigallia: Roberto, Scheffer, Marini, Tomba, Beu, Gambini, Romizi, Baldini, Kerjota, Pesaresi D, Balleello. A disp. Barzanti, Bucari, Subissati, Vrioni, Bachiocco, Pesaresi A., Mancini, Broso, Zammarchi. All. Clementi.

Forsempronese: Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa, Bucchi, Giacchina, Procacci, Palazzi, Pandolfi R., Battisti. A disp. Amici, Germinale, Fagotti, Camilloni, Lorenzoni, Brigidi, Mea, Bio. All. M.Fucili.

Arbitro Francesco Masi di Pontedera, assistenti: Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto e Simone Tidei di Fermo

Amedeo Pisciolini