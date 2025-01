Il grande cuore (e coraggio) della Megabox : "Ottima prestazione, la migliore della stagione"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è uscita tra gli applausi del pubblico del Palaverde di Villorba: non sono arrivati punti, ma un’iniezione di fiducia molto importante in vista dei prossimi due impegni casalinghi. La sconfitta in quattro set di fronte ad una Prosecco Doc Imoco Conegliano che aveva tutte le intenzioni di chiudere prima possibile la pratica ed invece si è trovata costretta a dare fondo alla propria panchina per rintuzzare le velleità delle avversarie conferma la qualità del gioco espresso dalle tigri e il coraggio manifestato in un confronto sulla carta quasi improponibile.

Questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola: "Sono molto soddisfatto, è stata un’ottima prestazione, secondo me la migliore della stagione. Di fronte avevamo una squadra di valore assoluto, che ha schierato le sue migliori atlete ed era fortemente determinata a chiudere la partita prima possibile. Anche nei set perduti, a cominciare dai primi due, i punteggi finali non esprimono a sufficienza la qualità della nostra partita. Nel terzo set abbiamo approfittato di un loro calo ed espresso il nostro miglior gioco, nel quarto set siamo partiti benissimo ma loro alla distanza hanno fatto valere le loro qualità. Questa vittoria ci deve dare fiducia nel lavoro che facciamo e conferma la nostra crescita: abbiamo giocato tre partite contro la squadra più forte del mondo, che contro di noi ha sempre schierato la sua migliore formazione, il che è stato un segno di grande rispetto nei nostri confronti: in queste partite abbiamo dimostrato una crescita di rendimento evidente".

Il campionato propone ora alle tigri, riavvicinate dalla Wash4Green Pinerolo (nona) a sole due lunghezze, due incontri casalinghi consecutivi: domenica 19 gennaio alle 18 contro Bergamo e la domenica successiva, 26 gennaio, alle 15 contro Roma. In palio punti cruciali per mantenere l’ottavo posto e la qualificazione ai playoff scudetto. Nelle classifiche di rendimento, svetta Sonia Candi (migliore a muro di tutto il campionato) e spiccano anche Gaia Giovannini (quarta negli ace e quinta tra le migliori ricevitrici), Chiara De Bortoli (quarta migliore ricevitrice) ed Erblira Bici (quarta tra le migliori attaccanti). Quanto ai dati di squadra, Megabox in vetta per il numero di ace e quarta a muro.

Così alla fine della partita con Conegliano la schiacciatrice Gaia Giovannini: "Sono contentissima per la nostra prestazione, vincere un set contro Conegliano è una grande soddisfazione. Sono contenta del lavoro che facciamo in palestra durante la settimana e del gioco che abbiamo espresso in campo questa sera. Rispetto alla gara di andata a Pesaro, nelle due partite successive contro la Prosecco Doc siamo cresciute tantissimo".

b.t.