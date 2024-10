Il Grillo d’oro in orbita con la Nasa

Ben 17 giovani coristi del Grillo d’Oro di Pesaro hanno vissuto un’avventura "spaziale". Invitati a esibirsi alla giornata conclusiva del 75° Congresso Internazionale di Astronautica a Milano, i piccoli cantori hanno cantato tra stelle e razzi, circondati dai più grandi esperti del settore. Non capita tutti i giorni di trovarsi al più grande congresso mondiale dello spazio, ma per i ragazzi dai 7 ai 12 anni è stata una vera immersione in una nuova dimensione, grazie alla Federazione Astronautica Internazionale (Iaf), con l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo. Sotto la guida del maestro Gabriele Foschi, i bambini hanno incontrato i loro colleghi stellari, il coro Little Astronauts Troup di Shanghai. Non solo: hanno stretto un’amicizia a suon di note, ma hanno anche scambiato regali e firmato uno striscione di amicizia "intergalattica". Insieme hanno cantato e fatto un sound check degno delle migliori sale da concerto o stazioni spaziali. Ma non è finita qui: i coristi hanno avuto l’opportunità di esplorare i padiglioni del congresso, tra cui lo stand della Nasa, dove hanno ammirato un frammento di asteroide e provato visori per un’esperienza di realtà virtuale. Tra le attrazioni più affascinanti le repliche del modulo Vostok 1, con cui Yuri Gagarin compì il primo volo spaziale, e dell’Apollo 11, che portò l’uomo sulla Luna nel 1969. Poi selfie e domande agli astronauti in carne ed ossa. A seguire la comitiva, anche alcuni membri del direttivo. Donato a Erasmo Carrera, presidente di Aidaa, una ceramica di Bucci raffigurante Gioachino Rossini.

