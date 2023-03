"Il lavoro? Cercatelo qui" Ecco la sfida di Job Talent

"Il lavoro nelle Marche lo abbiamo, non cercatelo altrove". Queste è stato l’appello di Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, durante la presentazione di "Job Talent", il nuovo portale digitale già attivo ad Ancona e adesso anche a Pesaro che punta a coniugare con facilità l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro territorio. Stando ai dati riportati ieri mattina e sviluppati dal Centro Studi della Confartigianato, ogni settore d’impresa della zona necessita di manodopera e che tra febbraio e aprile 2023 è previsto il fabbisogno di circa 30mila unità lavorative che verranno richieste dalle imprese marchigiane, di cui oltre 8mila solo nella provincia di Pesaro e Urbino. "Dal settore moda a quello dell’edilizia, passando per la meccanica, tutti sono in cerca di lavoratori da poter formare e assumere nelle loro aziende – ha dichiarato Marco Pierpaoli segretario di Confartigianato –. Nelle Marche le imprese che cercano personale sfiorano il 50% e, grazie anche al nuovo portale, puntiamo a trovare una serie di soluzioni a questa criticità". Tra le figure più ricercare dalle imprese, per le quali però arrivano sempre meno candidature, quelle riferite alle alte cariche dei dirigenti, seguite poi dagli operai di impiantistica e autoriparazione o di attività inerenti al mondo della ristorazione e del turismo. Grande mancanza anche di figure legate alla digitalizzazione e al nuovo approccio informatico e, infine, praticamente introvabili i fabbri nel 98% dei casi. Si segnala, inoltre, una difficoltà di reperimento lavorativo generale del circa 50% nelle Marche e pari al 46% sul territorio nazionale.

"Cerchiamo di portare delle risposte concrete a questa problematica offrendo percorsi di alternanza scuola-lavoro, certificazione delle competenze e l’utilizzo della banca dati Excelsior. Con questi tre strumenti – aggiunge Fabrizio Schiavoni, segretario della Camera di Commercio delle Marche – riusciamo a mitigare la grave situazione di ricerca di personale di cui soffrono le aziende, e la conseguente disoccupazione che si viene a creare". La piattaforma digitale "Job Talent" – sottoscritta attraverso un protocollo d’intesa dalla Provincia, 15 comuni, 2 Unioni montante e 8 istituti scolastici - viene gestita da appositi operatori che avviano una prima selezione, così da poter "far combaciare perfettamente le esigenze delle aziende con quelle dei lavoratori, o viceversa. Già dalla sua nascita, nell’ottobre del 2020, la piattaforma ha registrato un discreto successo – ha concluso Maila Cascia, responsabile Area Lavoro di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino -. Oltre 550 lavoratori iscritti, 250 richieste da imprese, 150 annunci pubblicati e oltre 450 candidature esaminate".

Giorgia Monticelli