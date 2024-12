Il Natale Capitale è hi-tech. Videomapping da 80mila euro. E la Rai accende la Biosfera

E’ una Natale tecnologicamente avanzato quello che illumina la piazza principale della Capitale della Cultura. Videomapping da 80mila euro con spettacolo di luci e suoni sui palazzi e i nuovi contenuti della biosfera sono le novità principali che rischiarano piazza del Popolo durante queste feste. Il primo è stato infatti l’oggetto di due affidamenti diretti previsti da due determine del 29 novembre a favore di altrettante imprese: la pesarese Service2Service Srl, con sede in via Gagarin, n. 187/188, che ha ricevuto 64.660 iva compresa e la ditta maceratese Servizi Tecnici cinematografici e teatrali di Angelo Cioci a cui sono stati pagati 16.677,40 iva compresa. I fondi per la realizzazione dello spettacolo di luci e suoni arrivano dal bando da 11milioni di euro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vede la creazione delle "Case delle Tecnologie Emergenti" di cui il Comune di Pesaro è risultato beneficiario.

E anche la biosfera cambia volto con i nuovi contenuti che sono stati presentati ieri. In occasione delle celebrazioni per i 70 anni della Rai e il centenario della Radio, infatti, il palinsesto della Biosfera si arricchisce di un nuovo filmato della durata di quasi 6minuti. "Una bella soddisfazione – hanno detto il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini, durante la presentazione dei nuovi contenuti -. La Biosfera nasce per raccontare l’ambiente e, per omaggiare la Capitale italiana della cultura, così la Rai ha creato un contenuto inedito con i servizi più memorabili nonché i volti e i programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un bellissimo regalo di Natale che sarà riprodotto, tutti i giorni, almeno fino a gennaio". Da Piero Angela a Federico Fazzuoli, da Mario Tozzi a Sveva Sagramola, da Donatella Bianchi a Riccardo Iacona, da Massimiliano Ossini ad Alberto Angela, scorrono immagini e volti che in questi anni sono entrati ogni giorno nelle case degli italiani. Il primo filmato è andato in onda ieri, alle 12, e verrà riprodotto ogni due ore.