Il ristorante perde l’agenda con le prenotazioni: appello per trovarla

Una volta si facevano gli annunci di smarrimento per gli amici a quattro zampe. Oggi invece passiamo alle agende. Ma non una qualunque, bensì quella dell’"Antico Casolare", il ristorante in strada Sant’Angelo del Gatto in zona Villa Fastiggi, che al suo interno aveva racchiuse tutte le prenotazioni – anche quelle riferite ai pranzi di matrimonio – da oggi fino ad ottobre 2023. L’agenda è stata smarrita tra via Levato e via Villa Fastiggi, all’altezza della tabaccheria "Eddy".

"Mi è caduta sicuramente lungo quei 300 metri – dice la signora Raffaella Pianosi, moglie del titolare Federico Nicolini -. Siamo ritornati nella zona, ma non c’era già più. Ho fatto anche annunci sui social perché in quell’agenda abbiamo scritto tutto il lavoro dei prossimi mesi. A chiunque abbia notizie dell’agenda, o ne sia in possesso, chiediamo di contattarci al numero: 348 5640430. Per tutti coloro che invece hanno prenotato per i prossimi giorni e mesi chiediamo di richiamarci, allo stesso numero, per poter riscrivere le loro prenotazioni".

g.m.