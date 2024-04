Il rock è con noi. C’è l’energia di Elvis

La leggenda di Elvis Presley il re del rock ‘n roll. Con Elvis the King, uno spettacolo che racconta la storia di un mito senza tempo, la rassegna Playlist organizzata da Comune di Pesaro ed Amat propone per domenica 28 (ore 21), un viaggio straordinario attraverso la musica e le canzoni di Elvis Presley.

La sua vita, i successi, gli amori, la celebrità e la discesa all’inferno raccontati nell’immaginario testo del giornalista Claudio Salvi attraverso gli occhi di un devotissimo fan che ha unito il suo destino e la sua stessa esistenza a quella del leggendario cantante. Un emozionate percorso di musica e parole che avrà per protagonisti la straordinaria voce di Nicola Congiu che sarà accompagnato dai Black Ball Boogie.

Sul palco ci sarà un altro straordinario interprete, l’attore Giuseppe Esposto che avrà il compito di accompagnare il pubblico in questo viaggio attraverso il tempo. Nello spettacolo le canzoni più famose di Elvis, da Love me tender a Burning love, da Always all my minds ad All shock up, da Don’t be cruel a Jaillhouse rock e Money Honey, da Stock on you a Viva Las Vegas, da Can’t help falling in love a Hiount dog e Blues Sad Shoes, da Souspicious mind a Unchain melody e tante altre.

Nicola Congiu sarà l’Interprete principale: cantante, autore performer con numerose esperienze internazionali. Nel 2008 ha aperto il concerto a Chicago per la cantante Country Jewel. Nel febbraio dello stesso anno ha cantato per Celine Dion all’inizio del suo Taking chances Tour. Si è esibito poi al Carnegie Hall con Tony Bennett al 25° anniversario della New York Pops Orchestra e poi in tour con i Chicago e i Doobie Brothers in 19 città degli Stati Uniti.

Nel settembre 2010 l’attore leggenda Jerry Lewis l’ha voluto ospite nel suo Telethon per la ricerca contro la distrofia muscolare davanti ad un pubblico di 60 milioni di telespettatori. Con lui sul palco i Black ball boogie, trio di rock’n’roll e boogie woogie bolognese nato nel 2016 dalla collaborazione tra Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Amaro (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce).

Biglietti posto unico numerato 15 euro (ridotto 12 euro – loggione 10 euro). Il biglietto ridotto può essere fatto da under 25, over 65, abbonati stagione 2023-’24, convenzionati vari. Il tutto si può trovare in prevendita nella biglietteria del Teatro “Rossini“ (telefono 0721 387621), oppure con acquisto online dal portale web su vivaticket.