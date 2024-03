Il Silp solidarizza con le ragazze:: "Polizia con voi"

Pierpaolo Frega, segretario provinciale del Silp Cgil segue "con grande attenzione il caso del molestatore di Urbino e la richiesta delle studentesse di avere maggior sicurezza". Scrive Frega: "Il Silp esprime la solidarietà e la vicinanza a tutte quelle ragazze che si sono presentate al Commissariato di Urbino e diciamo loro che noi ci siamo, non siete sole e la risposta della Polizia di Stato, come avete constatato è stata tempestiva. Aggiungiamo questo: speriamo che sia efficace e duratura, ma purtroppo questo “poi” esula i compiti delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine, poter prevedere cosa accadrà, magistratura ed eventuali servizi sociali lavoreranno con la Loro autonomia, ma supportata sempre dalla nostra presenza. Le giovani studentesse di Urbino hanno, con il loro gesto, dato un gran vigore al principio da sempre espresso dalla Polizia di #essercisempre, ma soprattutto ribadito che, nonostante vituperate e a volte offese, le nuove generazioni hanno un alto senso dello Stato, delle sue istituzioni, ma soprattutto della legalità. Un complimento va alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa, che hanno ben presto identificato il responsabile. E stata una risposta immediata, nonostante le mille difficoltà in cui versa il Commissariato: con un organico che definire ridicolo è eufemismo ed in un edificio che tutto sembra tranne che un ufficio pubblico. Questa è la fotografia della sicurezza oggi: pochi, malmessi e con un contratto scaduto ad oggi da 816 giorni e per il ruolo dirigenziale da 2277. Il sindaco di Urbino che oggi è sostenuto anche dal Governo centrale, per non scordare anche il regionale, cosa dice, cosa fa per sottolineare ai suoi colleghi romani la situazione di scarso presidio del territorio, cosa fa la regione per sottolineare che questi territori hanno bisogno di un sostegno? Ad una certa destra piace parlare, promettere e poi nei fatti non fa nulla".