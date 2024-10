Il Solaris avvicina i giovani al cinema. Riparte il progetto ’Move the movie’

Torna oggi ‘Move the Movie’, il progetto del cinema Solaris per avvicinare i giovani alla sala cinematografica, che è anche una proposta didattica per le classi della scuola primaria e della secondaria di 1° e 2° grado. "È bello - afferma il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini - presentare la 3ª edizione di un progetto che si è mostrato lungimirante. A partire dai giovanissimi, la scommessa è stata quella di riportare le persone al cinema in sala e di farlo in maniera critica con una programmazione molto alta e con l’elaborazione finale. L’operazione ha funzionato dal punto di vista della partecipazione e dell’entusiasmo delle scuole; ha centrato l’obiettivo di fare innamorare i più giovani del cinema".

"Lavorare con i ragazzi in questo percorso formativo - ha detto Silvia Ortolani, titolare del cinema Solaris e coordinatrice del progetto - e proporre nuove animazioni o film mi dona ancora più passione per questo mestiere, perché vedo da loro la meraviglia e attraverso le insegnanti uno splendido riconoscimento ad andare avanti". Ha continuato il regista Adriano Razzi: "Siamo entusiasti di dare vita a questo progetto che unisce cinema e creatività, permettendo ai giovani di avvicinarsi a un mondo che spesso sembra distante". Ha concluso il presidente di Auser Pantano, Ezio Bracco: "Sono onorato fare ancora parte di questo progetto, ringrazio Ortolani e lo staff del Solaris per avermi coinvolto e sottolineo il grande lavoro di questo cinema".

Da ottobre 2024 ad aprile 2025, il Solaris proporrà una serie di film e animazioni di produzione europea da scegliere a seconda del mese e della scuola. Ogni proiezione sarà aperta e chiusa da un dibattito curato da esperti del settore. I ragazzi parteciperanno alla visione di un film e poi saranno invitati a rappresentare attraverso un disegno ciò che li ha colpiti della pellicola. Tutti gli elaborati verranno digitalizzati per formare un grande collage che sarà protagonista di un evento finale. La classe potrà decidere di vedere tutti i film della rassegna o selezionare solo quelli di suo interesse mantenendo un numero minimo di 40 partecipanti. Per le scuole, il costo a persona è di 5 euro a proiezione, gratuito per i docenti accompagnatori, per info e adesioni: Silvia Ortolani brezzalmonte71@yahoo.it, 328 5786745.

Ecco i 18 titoli della rassegna: Linda e il Pollo, Un mondo a parte, Io e il secco, Orion e il buio, Robot selvatico, Tummy Tom and the lost Teddy Bear, La bicicletta di Bartali, Arf, Buffalo Kids, Ozi – La voce della foresta, The most precious of cargoes, Dragonkeeper, Invelle, Flow, Il mio amico Robot, Il faraone il selvaggio e la principessa, Moon the Panda, La banda dei Don Chisciotte. Del gruppo di lavoro del progetto fa parte anche Mattia Allegrucci giovane filmmaker.

Luigi Diotalevi