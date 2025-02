Il treno della fede, una giornata particolare per 1300 pellegrini a Roma

Pesaro, 23 febbraio 2025 – Una intensa giornata di preghiera, di riflessione e di condivisione, ma anche di grande festa e di emozioni quella che hanno trascorso gli oltre 1300 pellegrini della provincia di Pesaro e Urbino che ieri hanno raggiunto a bordo di un treno speciale (il primo organizzato in Italia) e di dieci pullman la Basilica di San Pietro per le celebrazioni del Giubileo. Un viaggio organizzato dalle diocesi della Metropolia di Pesaro, Urbino, Fano e fortemente voluto dai vescovi monsignor Sandro Salvucci e monsignor Andrea Andreozzi, insieme ai monsignor Giovanni Tani e Giovanni Tonucci, rispettivamente Arcivescovi emeriti di Urbino e Loreto.

Ben settecento i fedeli a bordo del treno di dodici carrozze messo a disposizione da Tit (Treni turistici italiani) che ieri, poco dopo la mezzanotte è partito in orario dalla stazione di Pesaro per fare tappa poi anche a Fano e a Fossato di Vico e raggiungere Roma verso le sette del mattino. Insieme a loro, anche i fedeli che hanno raggiunto Roma in pullman, partiti sempre dalla nostra provincia ed oltre una sessantina di persone che hanno raggiunto il gruppo autonomamente. Il ritrovo, come da programma, alla Chiesa di San Gregorio VII a Roma.

Poi, divisi in 23 gruppi, i partecipanti hanno percorso in processione via della Conciliazione ed attraversato la Porta Santa per celebrare l’Eucarestia nel giorno della Cattedra di San Pietro, proprio all’altare dedicato all’interno della Basilica di San Pietro. Oltre quaranta i volontari accompagnatori, tra cui anche Tomas Nobili, speaker Vuelle ed ex consigliere comunale, a cui è stata assegnata la “guida” del gruppo dei pellegrini che hanno raggiunto Roma a bordo del treno speciale nella carrozza numero otto: “E’ stata davvero una grande emozione – dice -. Nel mio gruppo erano presenti 55 persone e devo dire che tutti sono stati sempre molto ordinati ed attenti affinché procedessimo all’unisono, in una giornata davvero bellissima, di preghiera, di condivisione, che ha arricchito ognuno di noi. Dopo la processione in via della Conciliazione abbiamo attraversato la Porta Santa e abbiamo avuto la possibilità di assistere alla celebrazione solenne dell’Eucarestia proprio all’altare dedicato a San Pietro. Una emozione unica”.

A salutare i fedeli prima della partenza anche il sindaco Andrea Biancani: “Una bellissima atmosfera per un avvenimento unico. E’ infatti il primo treno del Giubileo realizzato in Italia e siamo contenti che sia partito proprio da Pesaro dove, il 31 dicembre scorso, si è svolta anche la 57esima edizione della Marcia nazionale per la Pace, grazie all’organizzazione di tutta la Diocesi di Pesaro e dell’Arcivescovo Sandro Salvucci”.

Ad accompagnare il sindaco durante i saluti, la consigliera comunale Evelina Anniballi, con delega ai rapporti con la Diocesi di Pesaro e Marina Venturini, coordinatrice generale del pellegrinaggio giubilare.