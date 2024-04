Il “Trio Mantegna“ all’Annunziata. Un viaggio nella musica da camera

Si conclude con l’esibizione del Trio Mantegna (chiesa dell’Annunziata, oggi ore 18) la rassegna I Concerti di Primavera dell’Ente Concerti di Pesaro. La giovane formazione, composta da Eleonora Podestà al violino, Francesco Abatangelo al violoncello e Alessandro Lunghi al pianoforte, torna a Pesaro dopo una residenza artistica ospitata nei locali del Museo Nazionale Rossini. Per l’occasione il trio propone un viaggio nel repertorio musicale da camera del romanticismo tedesco con il Trio in do min., op. 1 n. 3 di Ludwig van Beethoven e il Trio n. 1 in re min., op. 49 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Il Trio Mantegna nasce nel 2022 e nello stesso anno viene ammesso al corso di alto perfezionamento di musica da camera sotto la guida dei maestri Alexander Lonquich, Bruno Canino, Erich Höbarth e del Trio Gaspard. Seguito stabilmente negli studi dal Maestro Vittorio Ceccanti, il Trio ha già avuto modo di prendere parte a eventi e concerti per importanti realtà culturali quali l’Ente Concerti di Pesaro, dal quale è stato selezionato per un progetto di residenza artistica nel dicembre del 2022, dove ha potuto studiare con i maestri Michele Sampaolesi e Vittorio Ceccanti. La formazione, inoltre, ha tenuto concerti per importanti festival quali il Livorno Music Festival e “I concerti di palazzo Cucchiari“.

Biglietti 5 euro in vendita alla biglietteria del Teatro Rossini, all’Annunziata dalle 17.

ma. ri. to.