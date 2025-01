In attesa della Befana giretto in centro col pony

In attesa di veder arrivare la Befana, sia oggi, domani e lunedì, a piazzale Matteotti, ci sarà “La Fattoria dei Mini”. Dalle 14 alle 18, piazzale Matteotti si animerà con la fattoria didattica, fondata da Stefania Grilli che darà la possibilità di conoscere da vicino dei bellissimi pony. Seduti in calesse i bambini potranno aspirare a farsi un giro fino a Piazza del Popolo, oppure potranno accarezzare i mansueti animali della Fattoria.

Il programma prevede tante attività laboratoriali, creative e manuali, amatissime dai bambini. La fattoria dei Mini è una realtà del terzo settore con sede sulle Siligate: specializzata in pet teraphy ha avviato progetti di inserimento lavorativo e consolidamento dell’autonomia, rivolti alle persone con disabilità. Domani, in piazza del Popolo, invece sarà la volta del “Musical Mix”, lo spettacolo di danza in collaborazione con Musical Center “Dance in Music”. Non mancherà il trenino natalizio il quale partendo da piazza del Popolo, collegherà il centro all’area di viale Marconi, dove c’è l apista di pattinaggio, passando per le vie della città, tutti i giorni.

E per la Befana? Due giorni intensi di festa: si comincia domani, dalle 14 alle 24, quando in via Cavour ci sarà la manifestazione “La Befana di Via Cavour”, con locali aperti, caldarroste e vin brulé, musica, street performances, live show e trucco gratuito. Lunedì 6 gennaio il clou della festa dedicata alla Befana sarà in piazza del Popolo: a partire dalle 16, con il “Gioco dei 4 camini” Pesaro Village coinvolgerà i bambini con giochi, scherzi e divertimento.

Poi, sempre lunedì, alle 17, tutti col naso all’insù, “Arriva la Befana dei Vigili del Fuoco” organizzato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con Unicef e Comune di Pesaro. La vecchietta più amata d’Italia volerà dal tetto del Municipio per una discesa spettacolare di 22 metri (65 la lunghezza di “volo”) che la condurrà tra le bambine e i bambini presenti in piazza del Popolo.

s.v.r.