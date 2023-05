Inaugurata l’aula natura nel giardino dell’Olivieri

Inaugurata ieri mattina una nuova Aula Natura all’interno del giardino dell’Istituto Comprensivo Olivieri, grazie al WWF con il supporto di Procter&Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia", attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese. Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dall’anno scorso è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia. Dopo il benvenuto del dirigente scolastico Flavio Bosio, è intervenuta a presentare il progetto per WWF Italia Darina Vitali, curatrice dell’Aula Natura e Responsabile del CEA "Sergio Romagnoli", referente dell’Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi e Marco Pietroni, presidente WWF Ancona Macerata. All’inaugurazione è intervenuto anche il l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, l’assessora alla Gentilezza e alla Crescita Camilla Murgia, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Alessandra Belloni, con i consiglieri comunali Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci promotori della mozione in consiglio comunale.