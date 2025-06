Incidente a Fermignano, perde il controllo dell’auto e si schianta contro una recinzione

Fermignano (Pesaro Urbino), 5 giugno 2025 – Momenti di paura questa mattina a Fermignano lungo la Strada provinciale Metaurense, dove un’auto è uscita di strada finendo contro una recinzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,45: alla guida un uomo che ha perso il controllo del veicolo autonomamente, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre l’uomo dall’abitacolo della vettura, rimasta incastrata dopo il violento impatto. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

La circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato.