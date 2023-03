Incontri con i giovani che puntano al posto

Camerieri, cuochi e baristi ma anche meccanici, falegnami e verniciatori. Se provate a scorrere per qualche minuto la bacheca web delle offerte di lavoro che vengono proposte dai centri dell’impiego sul sito della Regione Marche – oppure attraverso il portale del Comune di Pesaro – troverete, al momento, questi mestieri tra i più richiesti. Camerieri, cuochi e aiuto cuochi invadono il 50% delle offerte, il restante è invece indirizzato a mansioni di tipo manuale; dai falegnami ai meccanici ma anche verniciatori, artigiani e bagnini, questi ultimi aumentano la loro presenza soprattutto in vista della stagione estiva. I contratti proposti variano da part-time a full time. Lo stipendio viene il più delle volte omesso e non vi sono proposte per tempi indeterminati ma solo, in alcuni casi, "contratti a tempo determinato con possibilità di modifica della durata del rapporto, anche in determinato".

Nel settore della ristorazione, come anche in quello alberghiero, sono ormai anni che c’è il problema della carenza di personale. A dimostrarlo sono le centinaia offerte di lavoro che si trovano online ma che non hanno riscontro. "Se l’anno scorso facevamo fatica, quest’anno è un vero e proprio incubo – ha spiegato Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori di Confcommercio –. Molti ristoratori hanno abbandonato questo settore perché è diventato impossibile lavorarci e non è questione di stipendi. È cambiato lo stile di vita dei lavoratori, ora ci si concentra maggiormente sulla flessibilità degli orari di lavoro e in un settore dove non esistono feste, serate libere e si lavora soprattutto in giorni dove gli altri si divertono, risulta chiaro che ci sia meno domanda".

Quindi lo stipendio non è il problema centrale? "Sicuramente pesa – risponde Di Remigio – ma su questa bilancia la vita sociale ha sicuramente un peso maggiore dei restanti fattori. Si vuole passare, comprensibilmente, più tempo con la famiglia e con gli amici ma questo lavoro è fatto anche di sacrificio e passione".

Per mettere qualche pezza all’attuale situazione disastrosa, in vista anche dell’arrivo della bella stagione, sono stati indetti due incontri: il 29 marzo con il Talent Day nella sede della Confcommercio di Pesaro in strada delle Marche, "un evento organizzato – spiega il presidente dei ristoratori – per far incontrare i ragazzi e le ragazze dell’alberghiero (delle varie specializzazioni) con le imprese del territorio. Saranno presenti circa 50 studenti delle classi terze, quarte e quinte". Il 30 marzo, invece, l’appuntamento è con il Summer job, organizzato dall’Info jobs di Fano, dove le associazioni di categoria incontreranno i ragazzi, dalle 12 alle 19, che vogliono affrontare la stagione estiva.

g.m.