Innamorarsi della sostenibilità Dieci giorni per diventare ’green’

Dieci giorni immersi tra gli stili di vita sostenibili ed ecologici per trovare sempre più azioni e soluzioni green a sostegno dell’ambiente. Sono partiti lunedì e continueranno fino a mercoledì 31 maggio gli incontri e le presentazioni dell’iniziativa "Simposio – stili di vita sostenibili" sparse per la città. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pesaro assieme ad altri 25 partner, punta alla divulgazione delle buone pratiche sostenibili da attuare nella quotidianità di tutti i cittadini. Gesti semplici e piccole attenzioni che possono cambiare il nostro modo di stare al mondo.

Sono nove i luoghi dove si svolgeranno le 20 iniziative previste dal programma. Ecco le più interessanti: venerdì 26 maggio, dalle 16, nella sala Rossa del Comune di Pesaro un convegno dal titolo "Donne, natura e ambiente: per un nuovo patto di sostenibilità"; sabato, domenica e lunedì dalle 9 alle 18 alla Palla di Pomodoro ci sarà "Capitan Acciaio", un laboratorio didattico di Giulia Galli in collaborazione con Green Peace che verte sulla sensibilizzazione rispetto all’utilizzo della plastica monouso a cui verranno affiancate molteplici attività, dall’identificazione di diversi tipi di plastica a come attivarsi concretamente per praticare un cambiamento nel proprio stile di vita; domenica 28 maggio, dalle 16 alle 19, all’insegna del movimento e delle escursioni a Villa Caprile e nel polmone verde della città, il Parco Miralfiore; a concludere un convegno finale nella sala del Consiglio del Comune di Pesaro, dalle 9, assieme alla Rete dei Comuni Sostenibili dove si presenterà il Rapporto di Sostenibilità del Comune di Pesaro.

"Questa mattina (leggi ieri) un taglio del nastro per l’inizio di questa iniziativa in un luogo simbolo per la città, assieme ai bambini dell’Istituto di Villa San Martino che hanno avviato i loro primi laboratori didattici immersi nel verde, grazie ad alcune associazioni che collaborano con noi in queste iniziative che ci accompagneranno in città fino al 31 maggio – ha spiegato Maria Rosa Conti, assessora all’Ambiente del Comune di Pesaro -. Questo Simposio è rivolto a tutte le realtà che compongono la città e che ci spingono a migliorare i nostri stili di vita, in favore di approcci più green".

