"Insieme a canestro". L’ospite di stasera è coach Sacchetti

Questa sera, in diretta dalle 21.20, coach Romeo Sacchetti sarà ospite della trasmissione "Insieme a canestro" in onda per la quarta stagione su Rossini Tv. Insieme all’allenatore della Carpegna Prosciutto, ospite della nostra Elisabetta Ferri, il giornalista pesarese Kevin Bertoni, da quest’anno approdato su Dazn. Si parlerà naturalmente di Vuelle, delle speranze di salvezza rinate dopo la vittoria di Sassari e della prossima gara casalinga con Pistoia che si gioca in anticipo, sabato sera. Ma sarà anche l’occasione per conoscere meglio il personaggio-Sacchetti.