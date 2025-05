Interventi più sicuri al colon e al retto

Si chiama Pesaro Score ed è un nuovo sistema di valutazione ideato per migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici al colon e al retto. Un’innovazione nata al San Salvatore di Pesaro che sta ottenendo notevoli riconoscimenti nella comunità medica internazionale, con la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Updates in Surgery, organo ufficiale della Società Italiana di Chirurgia. "Investire in ricerca e nuove tecnologie – spiega il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli – è fondamentale per il progresso della sanità pubblica e il benessere dei cittadini. Un ringraziamento ai professionisti". Questo strumento, sviluppato dalla Chirurgia generale e oncologica dell’Ast di Pesaro-Urbino, diretta dal dottor Alberto Patriti, in collaborazione con la Gastroenterologia guidata dalla dottoressa Antonella Scarcelli e con il contributo di esperti di calibro internazionale, mira a prevenire una delle complicanze più temute in chirurgia colorettale: la fistola anastomotica, ovvero la perdita di continuità della sutura intestinale.

"L’applicazione sistematica del ‘Pesaro Score’ nei nostri protocolli clinici ci sta già fornendo risultati incoraggianti nella prevenzione delle complicanze e nella gestione post-operatoria" il commento del dottor Patriti.