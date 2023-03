Intitolata ai maestri polentari la scalinata di via Montegrappa

Oggi alle 16, all’interno del programma del 213esima ‘Sagra Polentara’ avrà luogo la cerimonia di intitolazione della scalinata di via Montegrappa (in foto) che porta alla zona ‘castello’ e al Teatro della Concordia, ai Maestri Polentari della Pro Loco. Da quel momento la struttura monumentale si chiamerà ‘Scalinata dei Maestri Polentari’. "Il consiglio comunale – sottolinea una nota dell’amministrazione – ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera Margherita Mencoboni, accogliendo con entusiasmo la proposta e ritenendola un modo per aumentare il senso di appartenenza alla comunità".

"Ogni anno, sotto la torre campanaria del paese e le sue possenti e antiche mura malatestiane, la Pro Loco di San Costanzo, in collaborazione con l’amministrazione, organizza la tradizionale festa della polenta, i cui veri protagonisti sono i Maestri Polentari, che preparano il piatto tipico della tradizione contadina secondo un’antica ricetta, custodita gelosamente e tramandata da generazione in generazione. La scalinata è stata reputata luogo idoneo per ricordare i Maestri Polentari, in quanto collega piazza Perticari con piazzale San Pio di Pietrelcina, è attraversata da molti cittadini per andare nella chiesa Collegiata, da molti giovani per recarsi a catechismo, e anche da molti forestieri per andare nella zona ‘castello’ e dal pubblico che partecipa alle stagioni teatrali. Dedicarla a un pezzo fondamentale della storia di San Costanzo è un modo illustre per onorare la memoria dei Maestri Polentari".

s.fr.