Investimenti e lauti guadagni Ma tre promotori sono scagionati

Promettevano lauti guadagni con investimenti immobiliari in America e Germania. Ci sono cascati 44 pesaresi che hanno perso i loro soldi. Ieri tre dei promotori a processo sono stati assolti dall’accusa di truffa. Si tratta di una donna di 33 anni e di due uomini, uno di 45 e l’altro di 42. Gli ultimi due sono stati condannati per esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Vendevano quote in provincia di Pesaro, legati alle società Vgm Business Ltd e la Innovative Investment Holding Ltd, tutte facenti capo a Vito Rizzo, già condannato a 3 anni.

I promotori avrebbero offerto ai risparmiatori contratti in quote multiple da 3000 euro da destinare a operazioni immobiliari in Italia e soprattutto all’estero promettendo rendite mensili fino al 10% del capitale investito. Investimenti di 6, 12 ma anche 18mila o 30 mila euro volatilizzati nel nulla.