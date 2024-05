La body art di Francesca Guidi

Si è svolta in piazzale della Libertà, a Pesaro, la performance live di bodyart dedicata alla città di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, realizzata dall’artista pesarese Francesca Guidi. In occasione delle riprese per la trasmissione televisiva che andrà in onda su Rai 5 a giugno. Con il coinvolgimento di più arti la moda del brand MarinaMaximey di Marina Stepanenko Outfit indossati dalle ballerine della scuola di danza di Pesaro, insieme all’opera sul corpo della modella cantante Sara Minelli. Una domenica alternativa per il pubblico presente, curioso, che ha partecipato in modo attento e con ammirazione. "Un atto doveroso nei confronti della mia città – puntualizza l’artista Francesca Guidi –. Mi sembrava un’ottima occasione fare questo dono attraverso l’arte del bodypainting imprimere i colori della natura nella cultura tema dell’investitura a Capitale Italiana della Cultura. Ho aggiunto dei simboli importanti quali un pentagramma per onorare il maestro Rossini e Città della musica, una bici stilizzata per simboleggiare la bicipolitana, e la città dei motori con una moto, infine il logo ufficiale. Sono soddisfatta ed orgogliosa, ora attendiamo la messa in onda sulla Rai; ringrazio l’operatore che firmerà la puntata, Stefano Stefanelli anche lui marchigiano".

l. d.