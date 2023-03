La giornata di oggi è davvero speciale

Lo sapete che oggi non è una giornata come le altre ma una giornata speciale? Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia, fu l’Unesco nel 1999 a istituirla. La scelta della data però non è casuale perché il 21 marzo è il primo giorno di primavera, il momento

ideale per promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia in tutto il mondo. La Giornata Mondiale della Poesia rappresenta l’incontro tra le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni. In Italia si celebra con diversi progetti, performance e concorsi di rime e testi a tema.

Emma Di Vincenzo, Elena Piersantelli, Giovanni Ricci