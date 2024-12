La joelette è una “slitta magica“ per vivere un Natale più solidale

C’era una volta una slitta magica che permetteva a tutti di raggiungere il Natale. No, non è una fiaba perché a Urbino la magia delle feste è senza limiti, inclusiva così che tutti possano viverla. Per questo l’assessore comunale al sociale, Elisabetta Foschi con le associazioni e gli enti del territorio ha organizzato per questa domenica un pomeriggio con 10 joelette, ovvero un mezzo di trasporto molto particolare che permette a tutti di poter fare un percorso e 22 allenati “spingitori“. Appuntamento alle 15 al monumento di Raffaello in piazzale Roma per partire alle 15.30 verso il centro, dove l’arrivo è previsto per le 17.

A occuparsi del percorso e del coordinamento il gruppo della provincia di Pesaro e Urbino dei Road Runnes. Una realtà nuova ma molto attiva: "A maggio scorso abbiamo iniziato ad incontrarci, eravamo in quattro ora siamo in 200 – spiega Silvia Santili dei Road Runners –. Siamo adulti e bambini, viviamo il tempo libero assieme in tante attività. Pensiamo che le qualità di tutti noi siano una risorsa che ci può fare solo che bene condividere, tra noi ci sono anche atleti.Speriamo di poter crescere e che la nostra idea possa essere ampliata ed esportata".

Inclusione è cultura, ne è convinta l’assessore Elisabetta Foschi: "Questa è una bellissima iniziativa, sarà una passeggiata inclusiva per il centro sotto l’atmosfera del Natale. Infatti gli “spingitori“ muoveranno le joelette per i punti più panoramici e belli di Urbino fino ad arrivare in piazza dove ci sarà uno spettacolo coinvolgente ed è emozionante. Sarà diverso grazie al video mapping, la neve e la musica. Questo evento, mi piace pensare, che possa rientrare negli appuntamenti dell’ultimo giorno della settimana della cultura a Urbino. La cultura dell’inclusione è fondamentale, sempre – prosegue Foschi –. La passeggiata sarà accompagnata dalla Mabò Band e dall’Accademia della risata e tutti possono partecipare accodandosi".

La joelette è un mezzo essenziale per chi non può camminare e offre la possibilità di fare un percorso di trekking e per il turismo accessibile. Per l’occasione sono state chiamate in aiuto tutte le realtà che ne dispongono così da offrire a dieci persone la possibilità di vivere il centro. Sono ancora troppo poche le realtà e gli enti che dispongono di questo strumento che può cambiare in meglio la vita di cittadini e turisti con difficoltà motorie. L’iniziativa è proposta dal Comune di Urbino e dall’assessorato alle Politiche sociali con il sostegno del Comune di Terre Roveresche, Riserva Gola del Furlo, Parco del San Bartolo, Parco del Sasso Simone e Simoncello; Road Runners, CAI Montefeltro, Accademia della risata, Vera, Croce Rossa italiana di Urbino e la Carovana.

Francesco Pierucci