La neve è perfetta. E gli sciatori ora possono scatenarsi

Si scia sui nostri monti, sia sul Catria che sul Nerone. Aperti ieri gli impianti sciistici che accoglieranno gli appassionati della neve tutti i giorni fino all’Epifania. La fitta nevicata nella mattinata dell’antivigilia di Natale ha contribuito ad alzare il manto nevoso ad oltre 50 centimetri, dando così la possibilità agli addetti ai lavori di battere le piste e renderle fruibili. La temperatura che di notte è scesa abbondantemente sotto lo zero ha contribuito a creare le condizioni ideali per le piste.

Pulita dai mezzi spartineve la strada che da Serravalle di Carda sale fino alla vetta del Monte Nerone dove sono posizionate le antenne Rai e che raggiunge anche il Rifugio Chalet Principe Corsini dove oltre al ristoro è operativa anche la stazione sciistica. "Oggi (ieri, ndr) sono saliti sul Nerone circa 350 sciatori – sottolinea Francesco Martinelli gestore della sciovia – ci si diverte, c’è mezzo metro di neve, oltre alle tre piste è aperto il Campo Scuola e l’Area bob".

Tanti sciatori anche sul Catria. "Qui, oggi giorno di santo Stefano abbiamo 690 sciatori – fa sapere il socio delle sciovie Savio Tamburini – in alcuni punti il vento ha accumulato neve per un metro di altezza, sulle piste battute si sono 50 centimetri". Aperte ieri le piste Direttissima, Panoramica, Cotaline, Faggio, Campo scuola, e ancora i tappeti kinder e campo scuola. "Ringraziamo la Provincia – aggiunge Tamburini – che ha pulito la strada e l’area parcheggi a Frontone dove poi si sale al Rifugio Cotaline per mezzo della cabinovia". Un comprensorio quello del Catria sempre più moderno e accogliente con la seggiovia Cotaline, la Baita del Catria 1400 by Cotaline con bar, ristorante, dove degustare tante specialità, e c’è anche il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni. Si potrà partecipare anche a delle meravigliose ciaspolate (prenotazione 334 1949991) per godere di un paesaggio da favola, con guida professionista, con partenza dal rifugio. Impianti aperti dalle 8,30. Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati sui siti ufficiali. "Oltre 40 cm di neve al passo Cantoniera di Carpegna – dice l’assessore comunale Luca Pasquini – con pista da bob e ristoro aperti e strade pulite e in ordine".

Amedeo Pisciolini