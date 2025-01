La pace secondo i ragazzi. Le opere degli studenti proiettate in piazza

Fino all’11 gennaio si potranno ammirare sullo schermo sotto i portici del Comune, gli elaborati di studentesse e studenti che hanno partecipato al concorso "Un poster per la Pace" promosso da Lions Club Pesaro Della Rovere e Lions Club Art Beyond Borders. Colombe multicolore che si stagliano su oceani di bandiere di tutte le nazioni del mondo, mani che si intrecciano, scenari di guerra e dolore dove all’improvviso risuonano melodie di pace; sono tanti i soggetti che gli alunni degli istituti comprensivi Gaudiano e Leopardi e la Scuola secondaria di primo grado "Manzoni" hanno scelto per rappresentare il loro concetto di pace partecipando al concorso.

Gli elaborati (oltre 200) realizzati dagli studenti saranno dunque protagonisti sotto il loggiato del Comune. "I ragazzi ci hanno sorpreso – ha spiegato il presidente del Lions Club Pesaro Della Rovere Eleonora Rubechi Mensitieri – regalandoci delle opere di grande sensibilità, nelle quali sono stati capaci di veicolare non solo il loro concetto e i loro sogni riguardo la Pace, ma anche i loro desideri, le loro paure, i loro dubbi nei confronti del futuro; moltissimi sono i disegni che si pongono interrogativi, ad esempio, nei confronti del cambiamento climatico".