La povertà non va in ferie. Agosto record per la mensa

Sono numeri da capogiro quelli realizzati quest’anno dalla Mensa Sostengo, che aprono il cuore calcolando l’amore speso da tanti a servizio dei più fragili, ma allo stesso tempo quel cuore lo stringono al pensiero di come continui a crescere in città il fronte dei poveri che ha bisogno anche di un pasto caldo. Nei 30 giorni di mensa (dal 28 luglio al 27 agosto, il periodo di ferie dei volontari dell’Opera Padre Pio che gestisce la Mensa di San Paterniano) sono state 127 le persone (47 donne e 80 uomini) a beneficiare del servizio, per lo più over 45 (110). Dei 127 ospiti, 50 hanno cittadinanza italiana. Nei 30 giorni di mensa sono stati serviti o consegnati 4.506 pasti (circa 150 pasti al giorno), 894 pasti in più rispetto al 2022. Per chi era impossibilitato a fermarsi è rimasta comunque la possibilità di chiedere il pasto da asporto.

Sul fronte dei volontari invece, sono stati 102 ad alternarsi nel servizio organizzato dalla Caritas diocesana al Centro Pastorale Diocesano, con una presenza media di 19 volontari al giorno. Più della metà dei volontari, il 64%, sono donne. E sono sempre più giovani. Perché ben 52 dei volontari totali, hanno meno di 35 anni. Dal punto di vista economico sono state recuperate eccedenze alimentari da esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 10.262,71 euro. Da sottolineare anche il ruolo dei molti donatori.

ti.pe.