La Provincia rinnova i revisori dei conti

La provincia cerca il presidente dei revisori dei conti. Che non è una passeggiata. Dovrà valutare, avallare o rispedire al mittente spese e investimenti, esaminare criticità e accantonamenti, dire sì o no a delle scelte e soprattutto garantire la corretta gestione della borsa dell’ente (48 milioni di spese correnti, 120 milioni di investimento, 215 dipendenti, 1,5 milioni di avanzo nel 2023) . Per trovare la figura adatta per il triennio 2024-2027, l’ente di via Gramsci ha attivato la procedura per acquisire le domande di quanti siano interessati alla nomina triennale che verrà fatta dal consiglio provinciale. Gli interessati dovranno presentare entro le ore 14 del 26 giugno la manifestazione d’interesse, tramite domanda unita al curriculum, alla casella di posta elettronica certificata della Provincia (provincia.pesarourbino@legalmail.it).

L’elezione da parte del consiglio provinciale sarà contestuale alla nomina dell’intero collegio, vale a dire ad avvenuto sorteggio degli altri due componenti spettante alla Prefettura di Pesaro e Urbino. Al presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria sarà corrisposto un compenso annuo di 39mila e 501 euro (inclusa maggiorazione), al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali a carico dell’Ente. L’avviso con lo schema di domanda è pubblicato sull’albo pretorio online della Provincia, all’indirizzo www.provincia.pu.it/amministrazione/albo-pretorio-online. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it.