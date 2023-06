La reazione della politica Biancani: "Qualcuno mente" Ucchielli: ’Vanno allo sbaraglio’

Andrea Biancani, consigliere regionale del Pd, cerca le parole giuste ma poi ci rinuncia: "Aguzzi oppure Tiviroli dicono il falso. Uno dei due ci prende in giro. Oppure non hanno capito niente. Perché se l’assessore regionale all’ambiente afferma in Consiglio regionale e sul Carlino che quella discarica a Riceci non si farà mai in quanto la legge regionale non lo permette, come può rispondere il contrario l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli il quale afferma che intende farla senza alcun dubbio perché la legge lo consente. Chi si fa beffe dei cittadini? Possibile che ci sia una lettura opposta della legge regionale sui rifiuti? Va fatta chiarezza immediatamente perché è un teatrino sconcertante. I cittadini hanno diritto di sapere la verità. Lo stesso diritto che abbiamo anche noi amministratori. Non si possono prendere in giro le persone e le istituzioni. Leggendo il giornali, qualunque lettore, ma io stesso, mi sono chiesto chi non stava dicendo la verità. Il tono è stato perentorio sia da parte dell’assessore regionale Aguzzi che da parte dell’amministratore delegato Tiviroli. Le norme e le regole le definisce la Regione, la provincia le applica, quindi la posizione della Regione conta. Non conosco nessuna società privata che è pronta ad investire i propri soldi e chiedere di starci ad una societù a maggioranza pubblica per pagare un progetto o fare compromessi per acquistare terreni per oltre un milione di euro senza aver preventivamente verificato la fattibilità dell’opera con i propri tecnici e i servizi pubblici, Comune in primis. Fuori la verità e ci si assuma le necessarie responsabilità".

Aggiunge Biancani: "E’ legittimo chiedersi da quali tecnici siano circondati Marche Multiservizi oppure la Regione. Non si può pensare che sui rifiuti sia permesso giocare sulla pelle della gente. Qui deve uscire chi ha dato garanzie alla ditta Aurora di poter fare la discarica. Non si tiri fuori il cda di Marche Multiservizi perché a loro è stato chiesto di votare l’ingresso in una società di privati per la realizzazione di una discarica. Che va fatta dove ci sono le caratteristiche chiare e inoppugnabili, con un processo di trasparenza e coinvolgimento della popolazione del comune interessato. La Provincia non ha un ruolo decisorio, ma solo tecnico. Convoca la conferenza di servizio con i vari enti interessati e trae le conclusioni tecniche che emergeranno. Non decide Paolini ma le norme. Che gli attori in campo sembrano ignorare".

Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, dice: "La giunta ha votato ovviamente contro l’ipotesi di discarica a Riceci. Come è logico per qualunque persona di buon senso. Marche Multiservizi ha fatto cose che non stanno né in cielo né in terra. Come si può solo pensare di fare una discarica a Riceci che insieme a Montefabbri fanno parte di una valle meravigliosa, meta di turismo e coltivazioni e allevamenti bio di grande pregio. Agendo senza trasparenza, mancando di coinvolgere i cittadini, si va sempre e solo a sbattere. E ormai l’elenco comincia ad essere lungo per Marche Multiservizi. Mi chiedo se si sono chiesti il motivo, ma glielo posso dire anch’io: manca l’abc della politica e per questo si scivola sempre nel puro dilettantismo".

ro.da.